'Ceceli'ye tokadı patlatacağım'

Türk Sinemasının dört yapraklı yoncasından biri Fatma Girik, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.

Girik, gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayına sert bir tepki gösterdi.

"İntizar'ı tanımıyordum. Duman gibi bir grup sanıyordum. bir insanın mahremine girmek kalleşliktir. Sen yapmadıysan neden basına haber uçuruyorsun. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir, ister erkekle. Sana ne? gördüğüm yerde Ceceli'nin yüzüne tükürüp tokadı patlatacağım ablası olarak"