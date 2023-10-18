Cedi Osman'dan milli takım açıklaması

Türkoğlu'nun bu sözlerini kabul etmediğini açıklayan Cedi Osman "Kimsenin beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem" dedi.

Milli basketbolcu, "Ben milli formayı reddetmedim, benim için ay-yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman sakatlığı hakkında da konuştu.

Son 10 yıl içerisinde en seviyede basketbol oynadığını belirten Osman, "Yılların verdiği mental ve fiziksel yorgunluğun sağlığımı da etkilemeye başladığını fark ettim. Federasyon yetkilileri ile bir araya gelerek dinlenmem gerektiğini belirttim. Onlarda konuya olumlu şekilde yaklaşarak onay verdiler" dedi.