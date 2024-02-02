Cedric Bakambu Real Betis'te

Sarı-kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompie SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5 milyon avro garanti ücret ile net 5 milyon 50 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."

LaLiga ekibi Real Betis de Bakambu'yu renklerine bağladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon 10 maça çıkan Demokratik Kongolu futbolcu 1 kez gol sevinci yaşadı. Bakambu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 karşılaşmada ise 1 kez fileleri sarstı.