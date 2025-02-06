Çek Yasağına Takılanlarda Artış Var

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, 2024 yılının ilk 9 ayında 606 kişi çek yasağına takıldı. Ocak-Eylül 2024 döneminde çek yasağına girenlerin sayısı 2023’e kıyasla yüzde 18 oranında arttı. Yasaklı sayısındaki artışın ekonomik sıkıntılarla ilişkili olduğu belirtiliyor.

2024’ün ikinci yarısında ekonomideki bozulmanın artması, kendini çek yasaklılarında da gösterdi. Temmuz-Eylül 2024 döneminde 268 kişinin çek kullanmaktan men edilmesi dikkati çekti. Çek yasaklı sayısı 2023’ün üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 42 oranında; bir önceki çeyrek olan Nisan-Haziran’a kıyasla yüzde 31; Ocak-Mart’a kıyasla da yüzde 57 oranında arttı.

Yasaklı sayısı 2022’nin Ocak-Eylül periyodunda 612; 2023’te de 515 kişi olmuştu. Ancak, yine de bu yasaklı sayısı 2021 (1,037 kişi) ve 2020’den (1,216 kişi) daha düşük.

SAYI ARTAR MI?

Düşüş eğilimini terk ederek yükselmeye başlayan çek yasaklı sayısının, bozulan ekonominin de etkisiyle artmaya devam etmesi bekleniyor.

2022’de “yaşanan ağır ekonomik krizin”, 2023 ve 2024’te de artarak devam ettiğini hatırlatan ekonomi çevreleri, bu şartların kalan aylarda çek yasaklı sayısını son yılların en yüksek noktasına taşımasına kesin gözüyle bakıyor. KKTC Merkez Bankası’nın 2024 sonuçlarını önümüzdeki Mart ayının ikinci yarısında açıklaması bekleniyor. 2024 itibarıyla çek kullanmaktan men edilenlerin sayısının 700’ü geçmesi bekleniyor.

Çek yasaklı sayısı 2012 yılında 3 bin 842 ile rekor kırmıştı. 2010’lu yıllarda çek kullanmaktan men edilenlerin sayısı 2 bin rakamının üzerinde kalırken, yıllık yasaklı sayısı 2020’de 1.633’e; 2021’de 1.356’ya inmişti. 2022’de “bin” barajının altına inerek 757’ye gerileyen yasaklı sayısı, geçen yıl da düşüşünü sürdürerek, 659’a inmişti.