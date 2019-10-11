Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta oynanan maçlardaki kartları ve olayları değerlendirerek cezaları açıkladı.

KTFF, hazırlık maçında hakemi darp eden Mehmet Ergün Çekiç’e 40 maç ceza verirken, disipline sevk edilen M.A. Yeşilova futbolcusu Burak Koçar’a ise 1 maç ceza verdi.

Kırmızı Kart Cezaları:

Erhan Kendirci (Düzkaya) 1 Maç

Hacı Durdu Özer (G.Gücü) 1 Maç

Şükrü Yiğit Bal (TOL) 1 Maç

Salih Kemaneciler (Çanakkale) 1 Maç

Şükrü Erdoğan (Esentepe) 3 Maç

İbrahim Ekşi (G.Birliği) 3 Maç

Salih Kırmızısakal (Lapta) 3 Maç

Mehmetcan Gençaslan (Dikmen) 3 Maç

4 Sarı Kart Cezalıları

Servet Bayrakçı (Hamitköy)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 05/10/2019 tarihinde Cihangir stadında; Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile Cihangir Kulübü arasında gerçekleşen K-Pet Süper Lig müsabakasında; müsabakanın bitmesinin ardından; Merit Alsancak Yeşilova Takımının futbolcusu Burak Koçar’ın tribün önüne gelerek seyirciler ile münakaşa ’ya girmesi ve Cihangir seyircisinin kendisine küfür etmesi sonucu sahada eline aldığı topu seyirciye doğru atması değerlendirilmiştir. Her iki tarafın savunması dinlenmiştir.

A) Burak Koçar’ın karşı taraf konumundaki taraftarın olayı anlatış şekli ve taraflar arasında herhangi bir husumet olmayışı da dikkate alındıktan sonra 41/1’in ihlalinden dolayı 41/1 A uyarınca 2 (iki) maç olarak düzenlenmiş olan cezanın, DT 13’ün uygulanarak olayın gerçekleşme şekli de dikkate alınarak 1 (bir) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

B) Cihangir Kulübü’nün taraftarlarının küfür içerikli söylemlerinden dolayı Kurulumuza sevki, somut olayın şartları dikkate alınarak, M.D. 52/2 uyarınca sevk edilmiş olan Cihangir’e bir defaya mahsus olmak kaydı ile ihtar cezası vermeyi, oy birliği ile uygun ve adil bulduk.

2) 05/10/2019 tarihinde Necip Halil Kartal Stadı (Sentetik)’da oynanan Yonpaş Dumlupınar-Mesarya U 21 I.Lig müsabakasında maç sonrası ev sahibi Yonpaş Dumlupınar antrenörü Talat Şentürk, soyunma odasına girerek hakemlere yönelik sözler sarf ettiği için Kurulumuza sevk edilmiştir. Rapor göz önünde bulundurulduğunda DT 41/1 B uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yine ayni maç esnasında maçın 85. dakikasında, hakemin verdiği penaltı kararı sonrası, Yonpaş Dumlupınar yöneticisi Evren Mürsel’in hakemlere yönelik sözler sarf ettiği raporlarla tespit edilmiştir. DT 41/1 B uyarınca Evren Mürsel’e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verilmiştir.

3) 30 Eylül 2019 tarihinde, Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadında Geçitkale ile Yeniboğaziçi BTM I.Lig özel müsabakasında meydana gelen olay 3/2019 sevk numarası ile Kurulumuza havale edilmiş olup, Kurulumuz hakem raporunu ve 10/10/2019 tarihli yazılı savunmayı dikkate alarak değerlendirme yapmıştır.

A)Geçitkale futbolcusu Mehmet Ergün Çekiç’in, ikili mücadele pozisyonunda yerden kalktıktan sonra, hakeme hızlıca koşarak boğazının sağ kısmına sol ile çok sert bir yumruk atmış olduğu ve hakemi darp ettiği, keza, hakemin soyunma odasına girmeye çalıştığı sırada tekrardan saldırı girişiminde bulunmuş olduğu, tespit edilmiştir. Yapılan tespit ve değerlendirme işlenen suçun ciddi bir suç olduğuna ve oyuncu bir ceza ile cezalandırılmasına bulgu yaparız. Geçitkale futbolcusu Mehmet Ergün Çekiç’e, DT 44/1’nin ihlalinden dolayı 44(2) uyarınca 30 (Otuz) resmi müsabakadan men cezası, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, keza, darp fiilinden sonra hakeme tekrardan saldırmaya teşebbüs etmesi nedeni ile DT 35/1’in ihlalinden dolayı DT 35(1)(A) uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesine; keza her iki cezanın ayrı ayrı çekilmesine; yani toplamda 40 (Kırk) resmi müsabakadan men cezası olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

11/10/2019 08:51