Çekirdek kabuklarını sakın çöpe atmayın!

En çok tüketilen abur cuburlardan biri olan çekirdek kabuklarını çoğu defa çöpe atarız. Ancak yapılan araştırmalarda çekirdek kabuklarının faydaları ortaya çıktı.

Ay çiçeği, kavun, karpuz gibi besinlerin içeriğinden çıkan yeni bir besin olan çekirdeklerin kabuklarını bu haberi okuduktan sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz. Çekirdek kabuklarının inanılmaz faydaları olduğunu yapılan araştırmalarda ortaya çıkarıldı.

Doğanın ihtiyaç kaynağı olarak görülen çekirdek kabuklarını evde kullanım alanlarına bölüştürün.

İŞTE ÇEKİRDEK KABUKLARININ KULLANIM ALANLARI

Çekirdek kabukları doğanın sunduğu en sağlıklı geri dönüşümdür. Sık sık tüketilen çekirdek kabuklarına artık gözüyle bakmak yerine artık kullanım alanlarına odaklanın.

Solmuş ve gübresi azalmış ev bitkileriniz için çekirdek kabuklarını havanda parçalayın. Akabinde bitkinin toprağına döküp karıştırın. Çekirdek kabukları içerdikleri tuz sayesinde toprak içindeki alkalik oranı artırarak gübre görevi görür. Bu sayede toprağın mineral seviyesi yükselir.

Çekirdek kabukları yakılıp kül kıvamına getirildiğinde kozmetik ürünü olarak kullanılabilir. Cilt yüzeyindeki enfeksiyon oranını azaltabilir.

Çekirdek kabuklarını bir su dolusu kaba koyun. 2 gün sonra bu suyu kaynatıp ılık olarak için ya da suyu banyoda kullanın. İçildiğinde mide ve bağırsakları temizler. Bunu ayda bir kere yapabilirsiniz. Yıkanma suyunda ise saç köklerini güçlendirir.

Bu habere tepkiniz:



13/01/2023 21:13