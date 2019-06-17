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Çekirge istilası yayılıyor

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17/06/2019

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Çekirge istilası yayılıyor

Son haftalarda İran ve Suudi Arabistan'da görülen çöl çekirgesi sürüleri, Pakistan'ın güney eyaletlerine ulaştı.

Pakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Belucistan ve Sindh  eyaletlerinde görülen çöl çekirgelerinin ocakta Sudan ve Eritre'den Arap  Yarımadası'na geçtiği belirtildi.

Alınan önlemlere rağmen şubatta İran'a geçen çekirgelerin uygun iklim  şartları nedeniyle burada ürediklerinin aktarıldığı açıklamada, İran'ın 400 bin  hektarlık alanda önlem aldığı ancak tespit edilemeyen bölgelerdeki çekirgelerin  martta Pakistan'ın Belucistan eyaletine geldiği bildirildi.

Pakistan'da da üremeye devam eden çekirgelerin özellikle tarım  alanlarına zarar verdiğine dikkati çekilerek, Pasni, Gvadar, Turbat, Uthal,  Haran, Dalbandin, Lasbella, Keç ve Hayırpur bölgelerinde ilaçlama ve araştırma  faaliyetlerine başlandığı kaydedildi.

Tarım Bakanı Sahipzade Mehbub Sultan, yaptığı açıklamada şu ana kadar  Belucistan'da 7 bin hektarın üzerinde alanda, Sindh'de ise 800 hektarlık alanda  kontrol sağlandığını söyledi.

Sultan, ayrıca Kuetta ve Sukkur havalimanlarında birer uçağın da  havadan ilaçlama için bekletildiğini sözlerine ekledi.

Toprağın nemli, bitkilerin yeşil olduğu bahar şartlarının hüküm  sürdüğü bölgelerde üreyen ve sürekli bu bölgelere göç eden çöl çekirgelerinin,  yaz kuraklığının gelmesiyle Belucistan ve Sindh'ten ayrılıp doğudaki Çölistan ve  Tarparkar bölgeleri ile Hindistan'ın Rajastan eyaletine göç etmesi bekleniyor.

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TAGS: Çekirge istilası yayılıyor, haber, kıbrıs,
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