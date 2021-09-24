Çekirgeyi şeker yapıp satacaklar

Bilim insanları, uzun zamandır, çevreye yardımcı olmak adına böceklerin yenmesi gerektiğini söylüyordu. Ancak çoğu insan bu fikir kulağa pek hoş gelmese de İsrailli bir firma, tatlandırıcılar ekleyerek bu ön yargıyı kırmayı hedefliyor.

İsrailli gıda teknolojisi firması Hargol tarafından geliştirilen çekirge şekerlerinin farklı aromaları bulunuyor. Şirketin yöneticisi Dror Tamir, ürünleri arasında yer alan bir paket kahverengi şeker paketini açarak, “Bir deneyin. Küçük şekerler proteinle dolu ama soya veya jelatinden değil. Bunun yerine, çekirgelerden yapıldılar.” dedi.

FARKLI AROMALARI YAPILACAK

Tamir, tatlandırılmış çekirgelerin ceviz, mantar, portakal, kahve ve çikolata gibi farklı aromalarının da marketlerde yer alacağını açıkladı. Tamir, gelecek dönemde burger ve falafel gibi yiyeceklerde de çekirgelerden faydalanacaklarını belirtti.

Tamir, bu fikrin, gezegen için bir adım atma gereksiniminden ortaya çıktığını söylüyor ve anneannesinden duyduğu çekirgelerle ilgili hikayelerden etkilenerek bu böcekleri yenilebilir hale getirmeye karar verdiğini belirtiyor.

Afrika, Asya, Orta Amerika ve Orta Doğu'da bazı topluluklar arasında böcek yeme gibi bir alışkanlık var. Ancak ABD ve Avrupa bölgeleri bu fikirden biraz uzak. Ancak bilim insanları, çevre bilincinden yola çıkarak böcek yenmesinin tüm dünyadan yaygınlaşabilme ihtimali olduğunun altını çiziyor.

Bu habere tepkiniz:



24/09/2021 17:00