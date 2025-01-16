Çekişmeli maç Gençler’in:55-60

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, İsmet Ünlüsoyer, Kaan Yatman

Soyer Aksu: Sezer, Bilal (3), Emir (2),, Altay (3), Atila (8), Mehmet (5), Kemal, Uche (23), Ebuja (4), Gedeon (7)

L. Gençler Birliği: Coşkun, Walker (20), Hasan Kasap (11), Can (8), Yusuf (8), Hasan Debeş (11), Vela (2), Hüseyin

İlk periyot: 12-21

İlk yarı: 23-33

3.periyot: 38-50

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası erkeklerde oynanan tek maçla başladı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Gençler Birliği, Soyer Aksu’yu çekişmeli bir maç sonunda 60-55 yenerek tur atladı.

Maçın ilk yarısında Gençler Birliği kontrolü ele alarak devreyi 33-23 önde geçti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Gençler Birliği olurken son bölümde Soyer Aksu farkı iki sayıya kadar indirdi ancak maç 60-55’lik sonuçla İskele ekibinin oldu.

Maçta Soyer Aksu’dan Iche 23 sayı, 10 ribaund ve 29 verimlilikle öne çıkan isim oldu.