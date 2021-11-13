Çekişmeli maç YDÜ’nün:22-21

Hentbol U18 erkekler mücadelesinde dün akşam UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi.

Hentbol’da U18 erkeklerde ligin iki güçlü ekibinin mücadelesinde UKÜ ile YDÜ karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna çekişmeli giden karşılaşmayı ise kazanan konuk YDÜ oldu. ilk devresini ev sahibi UKÜ karşısında 11-10 önde kapatan YDÜ, maçı da 22-21 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı. UKÜ’de Beytullah 7 golle maçı tamamlarken, YDÜ’de Tuğberk kaydettiği 10 golle maçın en golcü ismi oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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13/11/2021 09:54