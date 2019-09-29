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ÇEKOVA, 1’inci Çevre Çalıştayı Düzenliyor

ÇEKOVA (Çevre Koruma Vakfı), 1 ve 2 Ekim tarihlerinde, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Konferans salonunda 1’inci Çevre Çalıştayını düzenliyor.

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29/09/2019
HK

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ÇEKOVA, 1’inci Çevre Çalıştayı Düzenliyor

ÇEKOVA (Çevre Koruma Vakfı), 1ve 2 Ekim tarihlerinde, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Konferans salonunda 1’inci Çevre Çalıştayını düzenliyor.

Türkiye’den ve KKTC’den akademisyenlerin ve meslek örgütü temsilcilerinin sunumları ve sonrasında da çevre ile ilgili tespit ve çözüm önerilerinin konuşulacağı çalıştay, tüm çevreci ve ilgililere açıktır. ÇEKOVA mütevelli heyeti ve yönetim kurulu başkanı Dr. Rifat Siber, çalıştayın  ilk günü çevre ve sağlık konularının konuşulacağını, ikinci gün de çevre eğitimi konularının sunumları ve yuvarlak masa toplantılarının yapılacağını belirtti. ÇEKOVA’dan yapılan açıklamada  çevre  ve çevre sorunları ile ilgili herkesin toplantılara katılımı beklendiği yazdı.

29/09/2019 21:50

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TAGS: ÇEKOVA, Çevre Koruma Vakfı, haber, kıbrıs, dr. rifat siber
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