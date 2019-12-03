ÇEKOVA: İmar Planı bazı dış müdahalelere takılmış bulunmaktadır

Çevre Koruma Vakfı’nın (ÇEKOVA) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rifat Siber, Gazi Mağusa-Yeni Boğaziçi ve İskele İmar Planı hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Çevre Koruma Vakfı’nın (ÇEKOVA) Gazi Mağusa-Yeni Boğaziçi ve İskele İmar Planı hakkındaki görüşleri şöyle:

Şehir Planlama Dairesi’nin uzun çalışmalarından sonra hazırlanan ve katılımcı bir yaklaşımla bölge halkının ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşleri alındıktan sonra, Bakanlar Kurulu Tarafından onaylanmak üzere İçişleri Bakanı’nın önüne getirilen Gazi Mağusa- Yeni Boğaziçi ve İskele İmar Planı bazı dış müdahalelere takılmış bulunmaktadır. Edinilen bilgilere göre söz konusu planının öngördüğü ve bu üç yerleşim birimimizi bütünleştiren alanın daha da genişletilmesi ve değerli tarım alanlarının plana dahil edilmesi istenmektedir. Oysa imar planlarında sürdürülebilirlik ilkesiyle davranılması esastır.

İmar Planı yapılırken,ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların dengeli bir şekilde olması gerekir. Tarımsal alanların aşırı yapılaşmaya açılması bu dengeyi bozacaktır.İnşaat alanlarının “toparlanma ve yoğunlaşma” ile imar planında yer almasına özen gösterilmelidir. Yıllarca tartışıldıktan sonra 2015 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren Ülkesel Fizik Plan da bunu emretmektedir. Ekonomik kalkınmaya paralelel olarak büyük bir hızla yapılaşan ülkemizde, dünya güzeli sahillerimizin yeterince korunamadığına tanık olmaktayız. Bir an önce, sahillerin korunması ile ilgili bir yasanın da(Anayasanın 38. Maddesinin yerine getirilebilmesi için ) Meclisimizden geçirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

1975 yılında , Kıbrıs Türk Federe Devlet’in kurulduğu günden itibaren Devlet yapısında yer alan “ÇEVRE” ne yazık ki başarılı bir şekilde yönetilememekte ve bu konuyla ilgili olarak Devlet Kurumları etkili ve verimli bir çalışma ortaya koyamamaktadır. Bu konuda önerimiz ,çevre konularının, Turizm Bakanlığı bünyesinden alınarak daha özerk bir yapıya kavuşturulmasıdır. Çünkü uygulamalar göstermektedir ki, Turizm yatırımları ve projelerinin değerlendirilmesinde çevrenin önemi gözardı edilmektedir.Oysa çevrenin ve doğanın korunamadığı yerlerde başarılı bir turizm uygulaması söz konusu olamaz.

İmar planının , sürdürülebilirlik ilkesi göz ardı edilmeden ve tarımsal alanların korunmasında gerekli duyarlılık gözetilerek en erken zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Kamu oyuna saygıyla duyurulur.

03/12/2019 18:03