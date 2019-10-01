ÇEKOVA’nın düzenlediği 1. Çevre Çalıştayı başladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde gerçekleşen Çalıştay’da ülkenin çevre koşulları birçok açıdan tartışılıyor.

Çalıştay’ın açılışında konuşan ÇEKOVA Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Siber çalıştayda mümkün olduğunca çok konuyu tartışacaklarını ve rapor haline getireceklerini söyledi.

Siber, “Bu bir kültür sorunu mu eğitim sorunu mu değerlendirmek gerek. Çevreciler konuşacak tartışacak diğer insanlar da bildiğini yapacak. Bu şekilde biryere varamayız.” dedi.

ÇalıştaydaÇekova eski başkanlarını onure etmek için plaket takdimi de yapıldı.

Eski başkanlardan Hakkı Atun çevrenin yaşamsal bir konu olduğuna dikkat çekti.Atun “Ülkemizi temiz tutmayı bile beceremiyoruz. Bu bir kültür düzeyidir. Avrupa’nın birçok kentinde bir tek çöp bile göremezsiniz. Düzensizlik pislik bizi rahatsız etmiyor” dedi.

Şehir planlamasının önemine de işaret eden Atun, emirnamelerin ve bu yöndeki yasaların önemini vurguladı.

Bir diğer plaketi Kenan Atakol adına kızı Tüge Atakol aldı.Atakol da Vakfın çalışmalarının ilerleyerek devam etmesi temennisinde bulunarak teşekkürlerini sundu.

Çevre çalıştayında; Denetimli taş ocakçılığı ve çevreye etkileri, Kıbrıs’ta çevre ve orman, yanlış jeomorfoloji uygulamalarının yarattığı sorunlar, Tıbbi atık, hava kirliliği, Sürdürülebilir çevre eğitimi gibi birçok konu irdelenecek.

(BRT)

01/10/2019 16:00