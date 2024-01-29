Çekya, ABD'den 24 adet F-35 satın almak için anlaşma imzaladı

Çekya Savunma Bakanı Jana Vernochova, ABD'nin Prag Büyükelçisi Bijan Sabet ile 24 adet F-35 savaş uçağını satın almak için anlaşma imzaladı.

ads ads ads ads
29/01/2024

ads
Çekya, ABD'den 24 adet F-35 satın almak için anlaşma imzaladı

Bakan Vernochova ve Büyükelçi Sabet, başkent Prag'da bir araya geldi. Görüşmede, daha önce sıklıkla ülke basınına yansıyan 24 adet F-35 satışına ilişkin savunma anlaşması imzalandı.

"Ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması" olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında Çekya, ABD'ye söz konusu savaş uçakları için yaklaşık 6,5 milyar dolar ödeme yapacak.

Çekya'nın ilk uçağı, 2031'de alması beklenirken; 2035'e kadar tüm sevkiyatın yapılması planlanıyor.

Söz konusu savaş uçakları, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı "Saab JAS 39 Gripen" modeli uçakların yerini alacak.

29/01/2024 17:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Çekya, ABD’den 24 adet F-35 satın almak için anlaşma imzaladı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.