Çekya, İskoçya'yı 2 golle geçti

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında Çekya, İskoçya'yı Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Turnuvanın ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan D Grubu ilk maçında, Çekya ile karşılaştı.

24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İskoçya, turnuvaya kötü bir başlangıç yaparken Çekya da gruptaki ilk maçlar sonrası liderlik koltuğuna oturdu.

Çekya, 42. dakikada bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Coufal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Schick, kafa vuruşuyla topu direğin dibinden filelere gönderdi.

Rakip kaleye yüklenen İskoçya, 52. dakikada golü kalesinde gördü. Kaleci Marshall'ın önde olduğunu fark eden Schick, orta sahadan yaptığı aşırtma vuruşla kendisinin ve Çekya'nın 2. golünü kaydetti.

Kalan sürede duran top organizasyonları ve ceza sahasına gönderilen yüksek toplarla gol arayan İskoçya, başarılı olamadı ve mücadele Çekya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu habere tepkiniz:



14/06/2021 18:12