Çekya'nın eski Başbakanı Babis, AB fonlarına ilişkin yolsuzluk davasında aklandı

Çekya'nın başkenti Prag'da mahkeme, ülkenin eski Başbakanı Andrej Babis'i, Avrupa Birliği (AB) fonlarını içeren yolsuzluk davasında suçsuz buldu.

Prag'daki mahkemenin kararı, Çekya'da 13 Ocak'ta yapılacak ilk tur devlet başkanlığı seçimleri öncesinde geldi.

Savcılık tarafından yolsuzluk suçlamasıyla 3 yıl tecil edilmiş hapis cezası ve 440 bin dolar para cezası istemiyle yargılanan eski Başbakan Babis'nin suçsuz olduğuna karar verildi.

Babis, AB fonlarını da içeren 2 milyon dolarlık yolsuzluk davasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemiş ve bunların "siyasi" motivasyonlarla yöneltilen suçlamalar olduğunu ileri sürmüştü.

Mahkeme kararının temyize götürülebileceği belirtilirken eski Başbakan Babis'in, emekli ordu komutanı Petr Pavel ve eski üniversite rektörü Danuse Nerudova ile ülkede 13 Ocak’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışması bekleniyor.

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09/01/2023 14:20