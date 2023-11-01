Çekyatının altından tabanca çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Niyazi Aligüllü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal olguları aktardı. Polis, 28 Ekim 2023 tarihinde saat 20.30’da Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, salonda bulunan çekyatın altında bir adet Amerikan yapımı silah ve televizyon kasasının içerisinde 99 mm çapında 9 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, silahın ve mermilerin balistik ve parmak izi incelenesine gönderildiğini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, silah ile ilgili balistik raporun henüz çıkmadığını söyledi.

Polis zanlının silahı nereden ve nasıl temin ettiğini de soruşturacaklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve beklenen raporlar olduğunu kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.