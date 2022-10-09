Celal Esmeroğlu aranıyor!

Celal Esmeroğlu'nun evine gitmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

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09/10/2022

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Celal Esmeroğlu aranıyor!

Tuzla sakini 40 yaşındaki Celal Esmeroğlu'nun evine gitmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Esmeroğlu aranmakta olup, polis soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; 08.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Tuzla’da sakin Celal ESMEROĞLU (E-40),kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

 

09/10/2022 09:28
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TAGS: Celal Esmeroğlu, kayıp, pılis, aranıyor,
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