Celal Esmeroğlu aranıyor!

Tuzla sakini 40 yaşındaki Celal Esmeroğlu'nun evine gitmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Esmeroğlu aranmakta olup, polis soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; 08.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Tuzla’da sakin Celal ESMEROĞLU (E-40),kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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09/10/2022 09:28