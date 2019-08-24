Ağustos ayının başında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki Celal Öztürk’ün beyin ölümü gerçekleşti.

Lefkoşa Türk Lisesi öğretmenlerinden olan Celal Öztürk’ün beyin ölümü bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Öztürk, şuan yaşam ünitesine bağlı olarak hayatta tutuluyor. Doktorlar bu aşamada Öztürk’ün hayatta olduğunu ancak beyin ölümü gerçekleştiğinden dolayı bir daha hayata gözlerini açamayacağını belirtti.

Öztürk, birçok insana umut olacak

Beyin ölümü gerçekleşen Celal Öztürk’ün organlarının bağışlanacağı öğrenildi. Öztürk’ün organları birçok insana umut olacak.