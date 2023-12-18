Celal Şengör’ün benzeri Yunanistan televizyonunda: 'Celali Sengoretsi'

Yunanistan'da bir televizyon programcısının Prof. Dr. Celal Şengör'e olan benzerliği Türkiye'de gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına gelen "Baklavadan sonra Celal Şengörü de çalmışlar" benzeri yorumlar yazılarak, Yunan programcıya "Celali Sengöretsi" adı takıldı.

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18/12/2023

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Celal Şengör’ün benzeri Yunanistan televizyonunda: 'Celali Sengoretsi'


Yemekler, tatlılar derken şimdi de Celal Şengör’ün benzeri Yunanistan’da çıktı. Yunanistan'da televizyon programcılığı yapan Ilias Alexiou'nun Prof. Dr. Celal Şengör ile benzerliğini görenler hayrete düştü. 

Ilias Alexiou’nun Celal Şengör’e olan benzerliği sosyal medyada viral oldu. Geleneksel yemek adlarındaki benzerliğe gönderme yapılarak Celal Şengör'ün benzerine, "Celali Sengöretsi" adı takıldı. 

Prof. Dr. Celal Şengör, yer bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına gelen "Baklavaya, kokorece eyvallah dedik, Celal Şengörü niye çaldınız?" benzeri yorumlar yazıldı. 

Yunan programcı Ilias Alexiou'nun Celal Şengör benzerliği sosyal medyanın diline düştü

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Celal Şengör'ün Fatih Altaylı ile söyleşilerine gönderme yaparak, "Bu adamın Fatih Altay'lısı yok mu? Fatih'siz Celal olur mu?" şeklinde esprili mesajlar paylaştı.

18/12/2023 13:21
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TAGS: Celal Şengör, Yunanistan televizyonu
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