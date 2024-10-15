Çelebi Atlı Spor Kulübü İstanbul’da Engelleri Aştı

Türkiye’de İstanbul Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı Türkiye Binicilik Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası engel atlama yarışmaları yapıldı.

İstanbul Atlı Spor Kulübü müsabakalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki Çelebi Atlı Spor Kulübü ve üye sporcuları katıldı.

Çelebi Atlı Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre;12-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul Atlı Spor Kulübünde Yeni Biniciler Türkiye Şampiyonası’na katıldıklarını belirttiler.

Şampiyonaya ülkemizden Çelebi Atlı Spor Kulübü binicilerinden 4 sporcu katıldı. 50 sporcu içerisinde ilk gün dereceyi üçüncülükle Sedef Bozkaya alırken, en iyi sürede bitiren ise Ali Toruntay oldu. Şampiyonanın ikinci gününde ise hatasız koşup baraj hakkı elde eden Nilgün Çelebi birinci, Nerin Batıbeniz ikinci ve Sedef Bozkaya dördüncü oldu.

Ülkemiz sporcularının atlarıyla sergiledikleri üstün performans ve büyük mücadeleleri hayran bıraktı. Organizasyonun 2 gündür büyük bir heyecana sahne olduğunu aktaran kulüp yöneticileri, Çelebi Atlı Spor Kulübü binicilerinin önümüzdeki haftalarda da iki farklı ayakta yarışmaya devam edeceklerini açıkladılar.

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