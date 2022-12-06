Çelebi: Aynı enerji ve çalışkanlıkla Dikmen’i daha da ileriye taşıyacağız!

Dikmen Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dikmen Belediyesi Başkan adayı Yüksel Çelebi, Dikmen halkıyla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Dikmen Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ve bazı milletvekilleri de Yüksel Çelebi’ye eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Yüksel Çelebi, “Ülkemiz insanı, aynı enerjiyle, aynı çalışkanlıkla, yeni dönemde de Dikmen Belediyesi’nin başarılarını konuşacak” dedi. Dikmen’i daha da ileriye taşıma hedefinde olduklarının altını çizen Çelebi, belediyeciliğin sadece çöp toplama değil, aynı zamanda spor, kültür ve sanat olduğunu gösterdiklerini vurguladı. Dikmen’in belediye olma hakkını söke söke geri aldıklarını da anımsatan Çelebi, “Yorulmadan, bıkmadan Dikmen için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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06/12/2022 15:59