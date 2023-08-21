Çelebi: Boğaz Piknik Alanı'nın sorumluluğumuza verilmesine talibiz

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaz Piknik Alanı her dönem birilerinin üzerinden prim yapacağı bir alan olmadığını belirtti.

Çelebi'nin açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Son günlerde basında çıkan boğaz piknik alanı ile ilgili haberler ve burası üzerinden günü birlik ben temizlerim diyerek ne şov yapılacak bir konudur nede kalıcı bir çözümdür. Orman Dairesine ait olan ve Devlet tarafından özelleştirme yapılarak özel bir şirkete verilen alanın bir an önce Dikmen Belediyesine verilmesi gerektiği açıkça ortadadır. Bugün Dikmen Beldiyesine ait yeşil alanların peyzaj düzenlemesi ve bakımı takdir edilecek durumdadır.

Piknik yapmak için oturacağımız masalar, ağaçların gölgesi, temiz hava, çöpler içinde ücrete tabi tutuluyor ve her dönem birileri çıkıp ben temizlerim diyor bu kalıcı bir çözüm olmadığı gibi kabul edilebilir bir durumda değildir.

Biz Dikmen Belediyesi olarak buranın bizim sorumluluğumuza verilmesine bir kez daha talibiz."