Çelebi Ilık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı oldu

Çelebi Ilık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı oldu

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12/01/2021

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Çelebi Ilık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı oldu

Çelebi Ilık’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına atandığı bildirildi.

Demokrat Parti'nin eski Milletvekili adayı olan ve dönem dönem bakanlıklarda çeşitli görevler alan Çelebi Ilık, bugün itibariyle görev başı yaptı.

KKTC Başbakanlık Halkla İlişkiler Bölümü'nden yapılan açıklamaya göre ;Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı  olarak görev yapan Sn. Erçin TEKAKPINAR  12.01.2021 tarihinde bu görevinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar  mevkiine Sn.Çelebi ILIK  12.01.2021 tarihinden itibaren atandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Sn. Özgü BAYRAKTAR 12.01.2021 tarihinden itibaren atandı

12/01/2021 16:01
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TAGS: çelebi ılık, haberkıbrıs, müsteşar,
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