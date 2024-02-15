Çelebi Ilık istifasını sundu!

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15/02/2024

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Çelebi Ilık istifasını sundu!

Haber Kıbrıs-Özel 

Kooperatif Şirketler Mukayidi Çelebi Ilık, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na istifasını sundu.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yaşanan sahte diploma olayına adı karışan Ilık, mahkemeye çıkartılmış ve hakkında dava süreci başlamıştı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na istifasını sunan Çelebi Ilık, sürecin sonunda aklanacağından emin olduğunu ancak kooperatiflerin süreçten etkilenmemesi için bu kararı aldığını söyledi.

“Ben yanlış bir şey yapmadım” diyen Çelebi Ilık sürecin sonunda her şeyin ortaya çıkacağını yineledi.

İşte Çelebi Ilık’ın istifa yazısı:

15/02/2024 13:51
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TAGS: Çelebi Ilık istifasını sundu!
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