Çelebi Ilık tutuklandı

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09/02/2024

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Çelebi Ilık tutuklandı

Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi üst yöneticilerinin sahte diploma düzenlemesi ve bazı kişilere satılması olayıyla ilgili polis denetimine önemli isimler takılmaya başladı.

Demokrat Parti’nin önemli isimlerinden, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık lisans ve yüksek lisans diplomalarında görülen anomali üzerine tutuklandı.

Çelebi Ilık’ın yarın sabah 9.30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılacağı öğrenildi.

Soruşturma geniş çaplı olarak devam ederken, Haber Kıbrıs’a konuşan güvenilir bir kaynak başka kişilerin de diplomaları nedeniyle arandıklarını ve gece boyunca tutuklamaların devam edeceğini söyledi

09/02/2024 18:27
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TAGS: Çelebi Ilık
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