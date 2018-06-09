Çelebi: Lavinium Sitesi’ne giriş çıkış düzenlemesi yapılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Dikmen Belediyesi Başkan adayı ve Başkanı Yüksel Çelebi, Lavinium Sitesi’ne giriş çıkış düzenlemesi yapılacağını söyledi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Yüksel Çelebi ve CTP’nin Belediye Meclisi adayları Lavinium Sitesi’nde bildiri dağıttı.

Ziyarette bölge sakinleri ile yaptığı görüşmede Çelebi, Lavinium Sitesi’nde yaşayan sakinlerin anayola çıkışla ilgili ciddi bir sorunu olduğunu, Lefkoşa-Girne yolunun Site tarafından olan şeridi tamamlandığında siteye giriş-çıkış düzenlemesi de olacağını kaydetti.

Belediyenin üzerine düşen hizmetleri yerine getirdiğini ifade eden Çelebi, “Halkımız mutlu, huzurlu. Bir tek sıkıntılı olan konu yol sorunu. Bu da neredeyse aşılmak üzere” dedi.