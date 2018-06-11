Çelebi projelerini anlattı

Dikmen Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis Üyesi adayları Şirinevler ve Akçiçek köylerinde bildiri dağıttı, yurttaşlarla sohbet etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni dönem projelerini aktaran Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis Üyesi adayları köy sakinlerinin beklentilerini dinledi.

Yeni dönemde yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini söyleyen Çelebi, geniş bir coğrafyaya hizmet verdiklerini, sosyal tesisleriyle, spor alanlarıyla, bisiklet yollarıyla doğayla bütünleşen bir yerleşim alanı yaratacaklarını belirtti.

“Beldemizdeki gençlere spor yapma olanağı tanıyan halı sahaların inşasına devam ediyoruz” diyen Çelebi, atış poligonu projesi ile de tüm bölge halkına hizmet vereceklerini vurguladı.

Tüm Kıbrıs’a hizmet edecek

Pınarbaş’ından başlayıp Dikmen içerisinden geçecek ve Taşkent’e kadar kesintisiz devam edecek olan adanın en uzun bisiklet yolunu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini kaydeden Çelebi, bu projeden sadece bölge sakinlerinin değil, diğer kentlerden gelecek olan yurttaşların da yararlanacağını kaydetti.