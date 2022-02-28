Çelebi: Reform adı altında dayatmalarla karşı karşıyayız…

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28/02/2022

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Çelebi: Reform adı altında dayatmalarla karşı karşıyayız…

Haziran ayında yapılması planlanan yerel yönetim seçimleri öncesinde belediyeler reformunun gündeme geldiği şu günlerde başkanlar da görüşlerini açıklamaya devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin kapatılmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek “Yaklaşık bir haftadır kamuoyunu meşgul eden ve hiçbir şekilde ne belediyelere nede halkımıza bir katkı sağlamayacak olan ciddiyetten uzak ve hiçbir çalışma yapılmadan reform adı altında dayatmalarla karşı karşıyayız” dedi.

Çelebi şöyle devam etti: Hiçbir şekilde buna müsade etmeyeceğiz .Yıllardır merkezi hükümetin belediyelere karşı bezdirme operasyonu devami etmiştir sürekli olarak hakkı yenen, ötekileştirilen kurumlar haline getirilmeye çalışıldı.herşeye rağmen bizler DİKMEN BELEDİYESİ  olarak her zaman halkımızın tüm ihtiyaçlarını canla başla çalışarak yerine getirdik. Birileri istedi diye bölgemizi ahıra çevirtmeyiz. Dikmen Belediyesini kapattırmayız.

28/02/2022 17:21
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TAGS: Çelebi: Reform adı altında dayatmalarla karşı karşıyayız…
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