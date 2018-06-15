Çelebi:Kıbrıs’ın en uzun bisiklet ve yürüyüş yolu Taşkent’ten geçecek

Dikmen Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis Üyesi adayları Taşkent köyünde bildiri dağıtarak yurttaşlarla görüştü.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre hayata geçirecekleri projeleri anlatan Yüksel Çelebi ve meclis üyesi adayları köy sakinlerinin beklentilerini dinledi. Bölge halkından tam destek alan Yüksel Çelebi yeni dönemde Taşkent köyünde yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Yurttaşlarla sohbetlerinde yerel yönetimlerde yerinden yönetimin önemine değinen Çelebi, hizmet kalitesini artırmak adına Boğazköy ve Dağyolu’na yeni muhtarlık binaları yapılacağını söyledi.

Pınarbaşı’ndan başlayıp Dikmen içerisinden geçecek olan ve Taşkent’e kadar kesintisiz devam edecek olan adanın en uzun bisiklet yolunu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini belirten Çelebi, bu proje ile sadece Dikmenlilere değil tüm Kıbrıs’a hizmet vereceklerini söyledi. Köylerin kalkınması için yeni dönemde çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Çelebi, “Taşkent artık eski Taşkent değil. Son dönemde büyük değişimler başardık. Bölge temiz hava almak isteyen, dinlenmek, piknik yapmak isteyen insanlarımıza kusursuz hizmet veriyor” dedi.