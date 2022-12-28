Çelebi’ye ateş açan zanlıya 2 gün tutukluluk verildi

Dikmen Belediyesi’ne ait şantiyede, tasarrufunda bulundurduğu av tüfeğiyle, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi korkutmak amacıyla yere bir el ateş açan zanlı Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu polis memuru Mehmet Salih Yavuz, mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlının kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf ve meskun mahalde ateş açma, korkutmak maksadıyla silah taşıma ve şiddet tehditi suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Meseleyle ilgili olarak olayda kullanılan av tüfeği 9 adet canlı mermi ve 1 adet boş kartuj ve zanlının aracının emare olarak alındığını dile getiren tahkikat sorumlusu, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç de, meseleyle ilgili tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi. BRT

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28/12/2022 18:55