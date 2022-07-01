Çeler, adaylık için çalışmaları hızlandırdı

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden geçtiğimiz dönem Girne milletvekilliği yapan Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanlığı için çalışmalarını hızlandırdı.

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01/07/2022

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Çeler, adaylık için çalışmaları hızlandırdı

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden geçtiğimiz dönem Girne milletvekilliği yapan Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanlığı için çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun yıllardır hayali olan bir görev için kolları sıvayan Zeki Çeler, seçime bağımsız aday olarak girmeyi planlıyor.

Girne’de ciddi bir kitlesi bulunan Zeki Çeler’in adaylık için çalışmalarını hızlandırdığı ve birçok görüşme toplantı yaptığı öğrenildi.

Seçim tarihinin netleşmesi ile birlikte Girne Belediye başkanlığına adaylığını açıklayan Çeler, Girne’nin tanınmış simaları, iş insanları ve gençlerle sürekli temas halinde görülüyor.

01/07/2022 14:38
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TAGS: zeki çeler, haber, kıbrıs, Girne Belediyesi, aday
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