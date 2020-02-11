Çeler: Akıncı’ya yapılan eleştiriler bilinmeden yapılıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili Zeki Çeler Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalar yapan Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili Zeki Çeler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya destek çıkarken diğer adayları eleştirdi.

Başbakan Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı olduğunu hayal bile etmek istemediğini vurgulayan Zeki Çeler, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın cumhurbaşkanı olması halinde kapalı Maraş’ı açmak yerine Gazimağusa’yı kapatabileceğini söyledi.

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesine verdiği röportaj sonrası eleştiriler ile ilgili konuşan Çeler, Akıncı’ya karşı yapılan eleştirilerin bilinmeden yapıldığını savundu. Türkiye’de yapılan siyasetin Kıbrıs’ta sökmeyeceğinin altını çizen Zeki Çeler, “Sayın Akıncı kazandığında doğruyu hep birlikte anlatacağız” dedi.

Zeki Çeler, şöyle konuştu:

Sayın Akıncı bizim geçmişimizden gelen ülkesini seven ayrım yapamadan KKTC vatandaşlarının tümünü kucaklayan birisidir.

Özellikle dünyadaki liderliği ve devlet adamlığı ile 5’li konferansta bizi getirdiği nokta nettir.

Akıncı giderse biz 5 yıl kaybedeceğiz. Mustafa Akıncı sadece Kuzey Kıbrıs’ın değil Türkiye Cumhuriyeti’nin de çözüm istediğini gösterdi. Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olduğunu hayal bile etmek istemiyorum.

Kudret Özersay her söylediğinin tersini yapıyor. Özersay, seçilirse Maraş’ı açmak yerine Gazimağusa’yı kapatacak.

Akıncı’ya karşı eleştiriler bilinmeden yapılıyor.

Türkiye’de yapılan siyaset bizde sökmez. Tereddütte olanlar da kararını verdi. Sayın Akıncı kazandığında doğruyu göstereceğiz.

Dünya görecek ki Kıbrıslı Türkler çözümün arkasındadır. Bence bu saatten sonra 1’nci turdan bu iş bitebilir.

11/02/2020 17:51