Çeler, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı ve AB Destek Ofisi Müdürü'nü kabul etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo ve Avrupa Birliği (AB) Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas’ı kabul etti.

TDP Genel Merkezi'nde yer alan görüşmede Çeler “karma evlilik çocukları” ve “eğitime destek” konusu üzerinde durdu.

TDP’den verilen bilgiye göre, görüşmede TDP Dış İlişkiler Sekreteri Mine Atlı da hazır bulundu.

-Bertezzolo: Diyaloğu önemsiyoruz

AB yetkililerinin kabulden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle ve siyasi partilerle görüşmenin kendileri için önemine işaret ettiği görüşmede konuşan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo Kıbrıslı Türklerle, diyalog içinde olmanın AB’nin önemsediği bir konu olduğunu kaydetti. Bertezzolo, mümkün olduğunca kuzeydeki çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini de kaydetti.

-Çeler: "AB’nin, Kıbrıslı Türklerin yerel iş gücü piyasasında da teşvikler alabilmesi için katkı koyması gerekiyor"

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de AB’nin KKTC'nin alt yapı ve diğer çalışmalarına yönelik desteğinin önemin, vurguladı ve bunun büyüyerek devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, “AB’nin gerek alt yapı gerekse diğer alanlarda yapılan çalışmaları desteklemesi, Yeşil Hat Tüzüğü’nün daha da geliştirilmesi için çaba göstermesi ve Kıbrıslı Türklerin hem yerel iş gücü piyasasında yani özel sektörde de farklı teşvikler alabilmesi için katkı koyması gerekiyor” dedi.

-“Karma evlilik çocuklarının yaşadıkları mağduriyete bir çözüm üretilmesi gerekiyor”

Çeler görüşmede özellikle karma evlilikten doğan çocukların mağduriyetine dikkat çekerek, anne ya da babası "Kıbrıs Cumhuriyeti" kimliğine sahip olduğu halde kendisine verilmeyen, adanın kuzeyinde yaşayan gençlerin büyük bir haksızlığa uğradığını vurguladı.

Çeler, AB’nin Kıbrıslı Türklerle ilgili atacağı adımların en başında bu sorunun çözümünün geldiğini söyleyerek, bu durumdaki çocukların AB’ye eğitim görmeye gideceklerinde ya da staj yapmak istediklerinde ciddi sorunlarla karşılaştıklarını kaydetti.

Çeler, “Türkçe’nin AB’de hala resmi dil olmaması, bu durumdaki çocukların ne kadar iyi İngilizce konuşsalar da AB ülkelerinde staj yapamamalarına neden oluyor” dedi.

-“AB’nin KKTC'deki nesli kaybetme lüksü yok”

Bu durumun AB’den uzak bir nesil yetişmesine neden olduğuna dikkat çeken Çeler, AB’nin KKTC'deki nesli kaybetme lüksü olmadığının altını çizdi.

Çeler Türkiye’de yaşanan ve “Şampiyon Melekler” takımındaki çocukların da hayatını kaybettiği depremlerden sonra, KKTC'de okulların teknik incelemeye alındığını dile getirerek eğitim binalarıyla ilgili sıkıntılara işaret etti.

-“AB eğitim alt yapısı ve dayanıklı binalar için katkı koymalı”

AB yetkililerine, KKTC'deki birçok okul binasının eğitim verilecek sağlamlıkta olmadığı için binlerce çocuğun konteynerlerde eğitim gördüğünü anlatan Çeler, bu konuda yapılabilecek iş birliklerinden bahsetti.

Çeler, “Eğitim alt yapısına destek de önem arz eden bir konu. AB gerek Eğitim Bakanlığı gerek sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak eğitime destek projeleri oluşturmalı, çocukların aldıkları eğitim kalitesi artırılması ve eğitimde güvenli binaların yapılabilmesi için katkı koymalıdır” dedi.