Çeler: Bağımsız aday olmam yönündeki tavrım daha ağır basıyor

Yerel Yönetimler Seçimlerinde Girne Belediyesi’nde bağımsız başkan adayı Zeki Çeler, Yerel Yönetimler Reformu ve belediye başkan adaylığı hakkında açıklama yaptı.

Zeki Çeler, bilimsel bir çalışması yapılmamış bu reformun ısrarla geçirilmesinin istendiğine dikkat çekerek, reformun bilimsel bir çalışmayla altının doldurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Girne Belediye başkan adaylığı hakkında da konuşan Çeler, “TDP’liyim, sosyal demokrat bir görüş içinde olduğumu herkes biliyor ama Girne’de yaşanan konjonktür, insanların siyasilere bakış açısını değerlendirdiğimde, bağımsız aday olmam yönündeki tavrım daha ağır basıyor” ifadelerini kullandı.

Girne’nin kimliğini ve karakteristik özelliklerini kaybettiğine işaret eden Çeler, Girne’nin kaybedilen ruhunu yeniden kazanması adına adayım” dedi.

“Girneli olmanın gururunu tekrar yaşamalıyız” diyen Çeler, Girne’nin yeniden markalaşması gerektiğini kaydetti.

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31/03/2022 18:44