Çeler: Bel-Paz çalışanlarına toplu iş sözleşmesi imzalatılacak

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01/12/2022

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Çeler: Bel-Paz çalışanlarına toplu iş sözleşmesi imzalatılacak

 Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Belediyesi’nin hizmet aldığı Bel-Paz yatırım şirketinde çalışanların iş güvencesinin sağlanabilmesi için sendikalaştırılacağını ve toplu iş sözleşmesi imzalanacağını söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Çeler, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) ve Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk-Sen) ziyaret etti.

Zeki Çeler ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi’nde çalışanlar arasında adaletsizlikler yaşandığını, çalışma barışının sağlanamadığını ileri sürerek, çalışanların huzursuz olduğunu savundu.

Herkese adil davranılması gerektiğini belirten Çeler, işe alımlarda, terfi ve tayinlerde yasalara uyulmasının şart  olduğunukaydetti.

Çeler, Girne Belediyesi’nin hizmet aldığı Bel-Paz yatırım şirketinde çalışanların iş güvencesinin sağlanabilmesi için sendikalaştırılacağını ve toplu iş sözleşmesi imzalanacağını belirtti.

01/12/2022 13:53
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TAGS: Zeki Çeler, Girne Belediyesi
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