Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, insanlığın öldüğünü belirterek, "Dün inşatta çalışan öldü, bugün inşaat sahipleri inşaat devam etsin diye bakanlığın kapısında" diyerek gelinen aşamayı eleştirdi.

Bakanlık olarak, ilk günden itibaren işçi sağlığı ve güvenliği için çalıştığını söyleyen Çeler, "Benim içim kan ağlıyor. Bu tüzüğü hazırlayıp bakanlar kurulundan geçireceğim. Ben kararlıyım. Ama lobilerin de devam edeceğini biliyorum" ifadesini kullandı.