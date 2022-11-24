Çeler: Bu günlere gelmemizdeki en büyük emek öğretmenlerimizindir

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı, “Bu günlere gelmemizdeki en büyük emek öğretmenlerimizindir” dedi.

Gelecek nesillerin yetişmesinde ve topluma faydalı olmalarında öğretmenlerin büyük rolü olduğuna işaret eden Çeler şöyle devam etti:

“Öğretmenlerimizin ülkesini seven, çatışma ve kötü alışkanlıklardan uzak bireyler yetiştirmesinin yanında çağdaş, barışsever ve hoşgörülü bireyler yetiştireceğine olan inancım tamdır. Öğrencilerini büyük bir hassasiyetle ve fedakârlıkla yetiştiren, bugün artık emekli olmuş öğretmenlere sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler dilerim.

Başta eğitim hayatımda emeği olan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğretmenlerim, hocalarımın ve tüm öğretmenlerimizin, öğretmenler günü kutlu olsun. Bu günlere gelmemizdeki en büyük emek sizlerindir. İyi ki varsınız…”

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24/11/2022 11:50