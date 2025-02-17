Çeler: Bu katliama karşı kimsenin susma hakkı yoktur!

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17/02/2025

Çeler: Bu katliama karşı kimsenin susma hakkı yoktur!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Karpaz’da eşeklerin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Çeler, “Bu memlekette yaşam sürdüren hangi canlı hangi ara bu caniliğe büründü” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bu canilikten öte birşeydir. Tamamen seri katilliğe adanmış bir vahşet.

Bu memlekette yaşam sürdüren hangi canlı hangi ara bu caniliğe büründü.

Özel koruma altında devletin himayesinde olan bu zavallı canlılara hele de doğum yapmakta olan bir anneye bebeği doğarken!,

Her ne sebep olursa olsun bunu yapan ya da yapanlar daha neler yapabilir düşünmek bile istemiyorum.

Bu vahşeti işleyenlerin bir an önce bulunup en ağır şekilde yargılanmaları en büyük temennimdir ancak henüz geçmeyen hayvan refahı yasası yüzünden de ne kadar ceza alacaklarına dair şüphem var.

Ayrıca ateşli silahlar yasasında da bir an önce değişikliğe gidilmesi ve sağlam bir denetim başlatılmasının zamanı  da geldi ve geçiyor.

Bu katliama karşı kimsenin susma hakkı yoktur!

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TAGS: Çeler: Bu katliama karşı kimsenin susma hakkı yoktur!
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