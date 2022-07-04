Çeler: Bu mudur bu devlete ve devletin vatandaşlarına reva gördüğünüz?

Eski TDP Milletvekili Zeki Çeler ülkede yaşanan elektirik yetersizliğinden dolayı sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Çeler’in açıklaması şöyle:

Bunun yaşanacağını sağır sultan biliyordu. Günlerdir, bırak aylardır haberciler haberini veriyor. Ama ne bir önlem nebir tedbir almadınız. Bu yüzyılda tüm ihtiyaçların başını çeken elektrikten günlerdir mahrumuz.

İşyerleri çalışamıyor, mekanlar zaten ekonomik krizden etkilenirken üzerine bir de hizmet verememe eklendi. Cafelerde elektrik yok, kahve yapılamıyor, alışveriş mekanlarının buzdolapları çalışmadığı için donmuş ve serinde tutulması gereken ürünler bozulmaya yüz tuttu, hotellerin jeneratörleri daha ne kadar buna dayanabilecek? Turiste ne deycekler?

Elektirikli medikal araçlara bağlı olan insanlarımızın hali ” ölüme terkedilmiş gibi”…

Ve sanırım bakanlar kurulunun 3 de 1 yurtdışı tatilinde…

Bu mudur bu devlete ve devletin vatandaşlarına reva gördüğünüz?

Sayın başbakan açıklasın, bakanları ve ilgili bakan nerde?

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04/07/2022 17:42