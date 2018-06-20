Çeler: Cumhurbaşkanı olmak istiyorum

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Doğu Akdeniz Üniversitesi mezuniyet töreninde söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuşmasında cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olduğunu belirten Çeler her zaman hedefleri olduğunu kaydetti. Siyasete belediye başkanlığı seçimleri ile girdiğinin altını çizen Çeler “Belediye seçimlerinde başarısız olsam da üç yılın ardından milletvekili oldum” dedi. Sözlerine hayatta neyi hedeflediyse başardığını söyleyerek devam eden Zeki Çeler, “Bir gün bu ülkenin cumhurbaşkanı” olmak istiyorum dedi.

Akıncı: Ne olduğun değil ne yaptığın önemli

Gecede konuk olarak bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı öğrencilere öğüt olarak “Bu hayatta ne olduğunuz değil, ne yaptığınız önemledir” dedi.

Akıncı kürsüden bu sözleri Zeki Çeler’e söylemediğini kaydetti.