HABER KIBRIS

Çeler: Cumhurbaşkanı olmak istiyorum

ads
20/06/2018

Çeler: Cumhurbaşkanı olmak istiyorum
ads

Haber Kıbrıs Özel

Doğu Akdeniz Üniversitesi mezuniyet töreninde söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuşmasında cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olduğunu belirten Çeler her zaman hedefleri olduğunu kaydetti. Siyasete belediye başkanlığı seçimleri ile girdiğinin altını çizen Çeler “Belediye seçimlerinde başarısız olsam da  üç yılın ardından milletvekili oldum” dedi. Sözlerine hayatta neyi hedeflediyse başardığını söyleyerek devam eden Zeki Çeler, “Bir gün bu ülkenin cumhurbaşkanı” olmak istiyorum dedi.

Akıncı: Ne olduğun değil ne yaptığın önemli

Gecede konuk olarak bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı öğrencilere öğüt olarak “Bu hayatta ne olduğunuz değil, ne yaptığınız önemledir” dedi.

Akıncı kürsüden bu sözleri Zeki Çeler’e söylemediğini kaydetti.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: zeki çeler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems