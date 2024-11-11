Çeler, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananların “utanç verici” olduğunu söyledi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananların “utanç verici” olduğunu söyleyerek, konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerektiğini savundu.

Çeler, konuyla ilgili açıklamasında, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananların artık tahammül sınırlarını aştığını, demokrasinin bu düzeyde ayaklar altına alınmasının “utanç verici” olduğunu söyleyerek, halk iradesinin yansıdığı yer olması gereken Meclis’in şu an halkı yok sayan zihniyetin dört duvarından ibaret olduğunu ileri sürdü.

Zeki Çeler, “Demokrasiyi, hukuku ve yurttaş çıkarını gözetmeyen anlayış, ortada ne devlet bırakmıştır ne de parlamento. TDP, bu dönemde mücadelesini Meclis dışında sürdürdüğü halde, Meclis’te olup bitenlere kayıtsız kalmayı reddeden bir partidir. Bu Meclis onların değil bizim yani halkındır.” dedi.

-“Erken seçim mutlak bir ihtiyaçtır”

TDP Genel Başkanı Çeler, bugün Meclis’te yaşananların, Meclis’in Kıbrıs Türk demokrasisindeki değerini değil onu bu hale getiren zihniyeti sorgulamayı gerektirdiğini söyledi.

Parlamentonun 10’uncu döneminin, hukuku, demokrasiyi ve uzlaşı kültürünü yerle bir eden bir dönem olarak Meclis tarihini hiç olmadığı kadar kirlettiğini iddia eden Çeler, “Erken seçim mutlak bir ihtiyaçtır. Bir ülkenin parlamentosu, halkını hiçe sayarak koltuk ve menfaat için itiş kakış halinde zaman öldürenlerin insafına terk edilemez.” ifadelerini kullandı.

“Ne önümüzdeki herhangi bir ilk seçimin ne parti içi kavgaların ne de kişisel çıkarların gailesini çekenler umurumuzdadır. Halkın Meclisini halka geri verin.” diyen Çeler, sorunun esas çözümünün de demokraside ve hukuk ilkelerinde olduğuna işaret etti.