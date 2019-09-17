Çeler: Devletin malı deniz yemeyen keriz!

Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak hükümeti eleştirdi, İhtiyat Sandığı’nda yaşanan bir olayı anlattı.

Çeler, kendi bakanlık döneminde İhtiyat Sandığı Dairesi’nin borçlu olduğu bir bankanın faiz oranlarını yüzde 13.50’den yüzden 26’ya çekmek istediğini aktardı.

Yaşanan bu faiz artırımı yazısının ardından Çeler, konuyu Bakanlar Kurulu’na taşıdığını ve İhtiyat Sandığı’nın hesaplarının başka bir bankaya taşınması yönünde karar kılındığı söyledi.

“Biz devletten kazanıp kar etmeyceyik da kimden edeceyik?”

Zeki Çeler, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin hesaplarını başka bir bankaya geçirmek için faiz yükselten bankaya yazı gönderdiklerini belirtti. Faiz yükselten bankanın genel müdürünün, kendisini ziyaret ettiğini anlatan Çeler banka genel müdürünün kendisine “Biz devletten kazanıp kar etmeyceyik da kimden edeceyik?” dediğini söyledi.

“Görev sürem yetmedi…”

Zeki Çeler, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin hesaplarını başka bir bankaya taşıyamadan görev süresinin dolduğunu belirterek görevi devretmeden önce yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na konuyu aktardığını ve takipçisi olacağını söylediğini aktardı.

Çeler, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin hesaplarının halen daha faiz yükselten bankada olduğunu belirterek devletin her ay 200 bin TL’lik zarara uğratıldığını iddia etti.

Zeki Çeler’in paylaşımı şöyle:

Devletin malı deniz yemeyen keriz!

Peki yedirten?

Yıl 2018 Aralık, Sosyal Sigortalar dairesi müdürü telefonla beni arar ve “ sayın bakan bir sıkıntımız var, borç yapılandırmasında olduğumuz özel bir banka faiz oranını %13.50’ ten %26 ya çıkartıyor, taksit oranımız ayda yaklaşık 120 bin TL yükselecek”.

Ayni miktarlarda farklı iki bankaya daha, sigortalar dairesinin yapılandırılmış %13.50’luk borcu var. Onlar bir artışa gitmiyor.

Dahası bu borca faiz artırımı yapan bankada İhtiyat Sandığı Dairesi’nin ise “mevduatta” neredeyse 100 milyonu var.

Hemen İhtiyat Sandığı Dairesi müdürünü arayıp mevduattaki parayı bu bankadan çekilmesi için gereği ne ise yapalım. Bu şekilde bir anda faiz artırımı nasıl yapılır görsünler! İki kardeş kurumun birbirine desteğini istiyorum.

Konuyu Bakanlar Kurulu’na da hemen ilettim. Başta dönemin Maliye Bakanı Sn Denktaş ve diğer tüm bakanlar buna tepki gösterdi. Ve aldığım karara destek verdi.

Bir gün geçmeden ilgili banka kararından vazgeçti.

Ancak Nisan ayında yine bir yazı ile faiz artırımını daireye tekrar ilettiler. Bu kez bende İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunu acil toplantıya çağırıp kayıtlara da geçirerek İhtiyat Sandığı’nın mevduattaki parasını peyder pey çekip başka bir bankaya yatırılması kararını aldırttım ve bunu bankaya ilettik.

Olay ciddileşince ilgili banka genel müdürü ve heyeti hemen toplantı talep etti.

Toplantıda bana söylenen cümle aynen şuydu: “BİZ DEVLETTEN KAZANIP KAR ETMEYCEYİK DA KİMDEN EDECEYİK?” !!!

Kaldı ki faiz artırımından Sigortaların kaybı yaklaşık 1 milyon 400 bin TL.

Bu para ile ne mi yapabilirdi sigortalar?

Örneğin her iki yılda bir şeker ölçüm cihazı almak zorunda kalan diyabet hastalarına 2 yılda bir cihaz alımına ayrılabilirdi bu para... en basiti...

Neyse biz bu işin peşini bırakmadık. Ancak görev süremiz 1 hafta sonra bitti.

Görevi devrederken Sn Sucuoğlu’na özellikle bu konuyu aktardım. Takipçisi olmasını, şahsen bende olacağımı söyledim.

Şimdi görüyorum ki hiçbir adım atılmadı. Benim attığım adımı da geri çektiler!

Sigortalar borcunu %13.50’dan değil artık %26’dan ödüyor. Yani normalde 1 milyon 707 bin TL ödenen taksit artık 1 milyon 830 bin TL olarak ödeniyor. Borç 2020 Haziran’da bitecek. Bu devleti zarara uğratma değildir de nedir?

Başta Halkın Partisi’nde kabinede bulunan arkadaşlara konuyu tekrar hatırlatmak isterim ki bugünkü Bakanlar Kurulu’nda belki “temiz siyaset namına” konuyu dile getirip, içerden de takipçisi olurlar. Çünkü UBP gene bildiğimiz UBP, şaşmadık.

Aksi olur, ilgilenmezlerse, başta söylediğim gibi...