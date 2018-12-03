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Çeler, Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti

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03/12/2018

Çeler, Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti

Engelliler Federasyonu’ndan bir heyet, 3 Aralık Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, sorunları ve taleplerini içeren dosyayı Bakan Çeler’e sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de engellilerin yaşadığı istihdam sıkıntısına değinerek, geçmiş dönemden devlete 50 kişilik istihdam sözü verildiğini ancak bütçenin şu an için bunu yapmaya izin vermediğini kaydetti.

Çeler, bunun özel sektörde istihdam olmayacağı anlamına gelmediğini de dile getirerek,  özel sektörü teşviklendirme projelerinden bahsetti.

 

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TAGS: Çeler, Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti, haber, kıbrıs,
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