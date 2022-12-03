Çeler: Engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Zeki Çeler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmayan, azimle çalışan ve çabalarıyla hepimize güç veren kardeşlerimizin her zaman yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz.

Dezavantajlı bireylerin engellenmediği rahat hareket edebileceği ulaşım, dolaşım ve sosyal yaşama rahatça erişebileceği bir Girne yaratacağız. Bu bireylerin eğitim, sağlık ve özel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olacağız. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimize aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”

Bu habere tepkiniz:



03/12/2022 15:02