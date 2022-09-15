Çeler: Girne Çarşamba Pazarı’nın sorunları çözülecek

Çeler, Girne Açık (Çarşamba) Pazar ve Girne Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

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15/09/2022

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Çeler: Girne Çarşamba Pazarı’nın sorunları çözülecek

Girne Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan Zeki Çeler, Girne Açık (Çarşamba) Pazar ve Girne Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Zeki Çeler Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlarla görüşen Çeler, sadece seçim zamanı değil, sürekli ziyaret ettiği pazarın sorunlarını bildiğini,  araç park yeri sıkıntısından dolayı huzursuzluk ve zaman kaybı yaşandığını belirterek, sorunları çözmek için pazarla ilgili projesinin hazır olduğunu vurguladı.

15/09/2022 12:20
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TAGS: Çeler, Girne, Çarşamba, Pazarı, aday,
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