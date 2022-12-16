Çeler: Girne’ye yürüyüş ve rekreasyon alanı kazandırılacak

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübünü ziyaret etti. Zeki Çeler, kulüpten gelen talep doğrultusunda kulübün tasarrufunda bulunan atış poligonundaki arazide belediye ile iş birliği içerisinde bir proje hazırlanacağını belirtti.

Çeler, kulübün Girnelilere kapılarını açacağına dikkat çekerek, belediye ile işbirliği içerisinde Girne’ye yürüyüş ve rekreasyon alanı yapılacağını ifade etti.

Çeler, belediye olarak atıcılık sporuna destek olunacağını ve özellikle okçuluk sporunun yaygınlaşması için çalışma yapılacağını kaydetti.

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16/12/2022 14:38