Çeler: Girne’yi marka yapmak için aday oldum

Girne Bağımsız Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Zeki Çeler, Girne’yi yeniden çekim ve cazibe merkezi haline getirmek için imaj ve marka çalışması yapacağını, kentteki trafik sorununu çözmek için projelerinin hazır olduğunu kaydetti.

Çeler, “Doğru vizyonla Girne’yi yaşanabilir noktaya getirmek, bu kenti marka yapmak için adayım” dedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zeki Çeler, Ses Kıbrıs Web TV’de soruları yanıtladı.

Zeki Çeler, Girne’yi yeniden çekim ve cazibe merkezi haline getirmek için imaj ve marka çalışması yapacağını belirterek, trafik sorununu çözmek için projelerinin hazır olduğunu kaydetti.

-“Girne’yi marka yapmak için aday oldum”

Neden aday olduğu ile ilgili soruyu yanıtlayan Zeki Çeler, “Girne turizm özelliğini kaybetti. Girneliler, trafik karmaşası, alt yapı eksikliği ve sosyal yaşamın geriye gitmesi nedeniyle kentte yaşamaktan memnun değil. Hal böyleyken kente turist nasıl gelsin? Doğru vizyonla Girne’yi yaşanabilir bir noktaya getirmek ve Girne’yi marka yapmak için aday oldum” dedi.

-“Girne’de tek yön ring sistemini uygulayacağız”

Kentteki en büyük sorunun trafikle ilgili olduğunu, bunu anketlerin de gösterdiğini söyleyen Çeler, “Önceliğimiz trafiği çözmek. Şehir planlama, mimar ve mühendislerin yer aldığı ekibimizle projelerimizi hazırladık” şeklinde konuştu.

Mevcut başkanının Girne Trafik Ulaşım Master Planı’nı dikkate almadığını savunan Çeler, “Şehir trafiğini çözmek ve rahatlatmak için kısa vadede Girne’de tek yön ring sistemini uygulayacağız” diye konuştu.

-“Bisiklet yolları oluşacak”

Şehir planlama ve trafik uzmanlarının önerileri doğrultusunda trafik konusunda projeler hazırlandığını ifade eden Çeler, “Tek yön ring sisteminin hayata geçmesiyle, trafik rahatlatılacak ve çift şeritli yollar, tek yön olacak. Paralel yollar üzerinden çıkış yapılabilecek. Proje büyük bir külfet gerektirmiyor ve hemen uygulanabilir. Bu projeyle bisiklet yolları da oluşacak” ifadelerini kullandı

-“Doğuda köprü ve kaçış yollarıyla trafik rahatlatılacak”

Orta vadede trafiği rahatlatmak amacıyla askeri bölgede alternatif yolların kullanılması için girişim yapılacağını aktaran Çeler, “Ulaştırma Bakanlığı’nın yapması gereken ve uzun vadeli olan Doğu Çevre Yolu Projesi’nin bitimini beklemeden doğu bölgesindeki trafiği rahatlatmak için Ozanköy ve Doğanköy’de yapılacak köprülerle araçlar kent içine girmeden Lefkoşa yoluna yönlendirilecek. Ciklosa bağlanan ve bitirilemeyen yol tamamlanacak. köprü ve kaçış yollarıyla trafik rahatlatılacak” dedi.

-“Toplu taşıma konusunda projeler hazırlandı”

Trafik yanında toplu taşıma konusunda da projelerinin hazır olduğunu dile getiren Çeler, “Dolmuşların iyileştirilmesi teşvik edilecek. Durak ve güzergah sayısı artırılacak. Beylerbeyi, Zeytinlik ve Salih Miroğlu Caddesi’nden dolmuş geçmesi sağlanacak. Dolmuşların durakta durup durmadıkları, mobil uygulama takip sistemleriyle denetlenecek. Vatandaş mobil uygulamalarla dolmuşun durağa uzaklığını görebilecek” ifadelerini kullandı.

-“Belediye borçlanarak maaş ödüyor”

Girne Belediyesi'nin maddi durumunun iyi olmadığını ve borçlanılarak maaş ödendiğini aktaran Çeler, mevcut başkanın belediyelerin devlet katkı payı konusunda gerekli mücadeleyi vermediğini savunarak, “Devlet katkı payının nüfus oranında alınması ve Girne’de nüfus sayımının yapılması için girişim yapacağız” diye konuştu.

-“8 yıldır arıtmaya yatırım yapılmadı”

Girne Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi hakkında konuşan Çeler, "maliyetlidir" denilerek 8 yıldır arıtmaya yatırım yapılmadığını, pis suların denize verildiğini savunarak, denize girmenin sağlığı tehdit ettiğini söyledi.

“Arıtmanın kapasitesi artırılmalı ve farklı arıtma teknikler kullanılmalı” diyen Çeler, “Sıvı atık, çim alanların sulanması için kullanılabilir. Gübre de elde edilebilir. Ekonomik bir değere dönebilir. Belediye yatırım yapabilir veya ortaklık kurulabilir ya da yap işlet devret yöntemi kullanılabilir” diye konuştu.

-“Su kaçakları önlenirse, gelirlerde artış olacak”

Belediyenin gelirlerinin yükseltilmesi ve su kayıplarının giderilmesi için girişim yapılmadığını da savunan Çeler, “Su ile ilgili yüzde 50 kaçak var. Belediyenin su ödemesi devlet katkı payından kesilir ancak su kayıpları önlenmez ve para toplanmaz. Su kaçakları önlenirse, gelirlerde artış olacak. Göreve geldiğimizde gelir artırıcı önlemler alınacak ve projelere kaynak yaratılacak” ifadelerini kullandı.

-“Girnelilere kent kart çıkarılacak”

Araba park yerleri dışında gelir elde edilmediğini savunan Zeki Çeler, “Cep parklar yaratılacak ve parkmetre uygulamasına geçilecek. Girnelilere kent kart verilecek ve pozitif ayrımcılık uygulanacak. Girneliler indirimden yararlanacak. Girne’de park yeri konusunda değil, vatandaşın kullanımına sunulmasında sorun var” dedi.

-“Limanın arka mahallesi düzenlenecek”

Girne Antik Liman’ın durumuna da değinen Çeler, “Turizm Bakanlığı limanda düzenleme yapmaya başlıyor. Göreve geldiğimizde iş birliği yapacağız ve destek vereceğiz. Limanın arka mahallesi düzenlenecek. Belediye teşvik verecek ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapılacak. Eski şehir algısı yaratılacak. Butik otelcilik geliştirilecek. Belediyeye ait bandabulya aktif kullanılacak. Limana ve çevresine 4 mevsim insanların gelmesi sağlanacak” diye konuştu.

-“Kent bekçileri görev yapacak”

İnsanların hava kararınca limana ve çarşıya inemediğinden yakınan Çeler, sokakların karanlık olduğundan halkın güvenlik endişesi yaşadığını savundu.

Çeler, “Polisle iş birliği içinde kent bekçileri eğitilecek. Zabıta ve yeni istihdamlarla 7/24 Girne ve köyler için kent bekçileri görev yapacak” dedi.

-“Marka ve tanıtım ofisi kuracağız”

Girne’yi marka şehir haline getirmek istediğini dile getiren Çeler, “Kıbrıs’a gelen herkesin mutlaka Girne’ye uğramasını sağlayacağız. Marka ve tanıtım ofisi kuracağız. Sosyal medya uzmanları ve belediye çalışanlarıyla birlikte Girne’yi tanıtacağız. Aydınlatma konusunda KIB-TEK’i şikayet etmek yerine, solar sistemler kullanarak şehir aydınlatılacak” ifadelerini kullandı.

-“Hayalim Girne’nin örnek şehir olması”

Hayalinin Girne’nin merkezinden denize girilmesi olduğunu dile getiren Çeler, “Denize gönül rahatlığıyla girilmesi için öncelikle arıtma sorunu çözülmelidir. İnsanlar şehirde denize girebilirse, zamanını şehirde geçirir. Para şehirde harcanır, esnaf kazanır ve şehir ekonomisi gelişir. En büyük hayalim Girne’nin örnek şehir olması” dedi.

-“Girnelilerin kazanacağı bir kent yaratacağız”

Girne’yi yaşanabilir bir şehir haline getirmek istediğini aktaran Çeler, “Dijitalleşen, kurumsallaşan, yaşanabilir bir marka kent yaratmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde günlük sağlık takiplerinin yapılabilmesi için yaşlılara bileklik takılması, GİGEM ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile işbirliği içinde eğitim verilerek istihdam konusunda çalışma yapılmasını sağlayacağım. Girnelilerin kazanacağı, belediye ve Belpazda çalışanların huzur içinde çalışacağı bir yapıyı oluşturacağım” şeklinde konuştu.

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25/10/2022 16:01