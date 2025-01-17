Çeler: Gündemimiz barış mı olacak silahlar mı?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasını tepki gösterdi, böylesi bir süreçte bunun yapılmasının "kışkırtıcı" olduğunu vurguladı

Yazılı açıklama yapan Çeler, bu ambargonun tam da yeni kapıların açılmasının konuşulduğu bir dönemde kaldırılmasının manidar olduğunu söyleyerek, barış ve müzakere süreci için güven yaratmak yerine bu kışkırtıcı yolun seçilmesini kabul edilemez bulduklarını kaydetti.

Çeler, "Bizler mart ayında görüşme olacak, artık süreç başlayacak ve Kıbrıs'ta barış iklimi hâkim olacak derken, silah ambargolarının kalkmasını mı konuşacağız? Gerçekten bu mu olacak gündemimiz? Güney Kıbrıs Yönetimi bu kışkırtıcı ve şovenist yaklaşımlardan bir an önce vazgeçmeli ve başlayacak müzakere sürecine odaklanmalıdır" dedi.