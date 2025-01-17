Çeler: Gündemimiz barış mı olacak silahlar mı?

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
17/01/2025

Çeler: Gündemimiz barış mı olacak silahlar mı?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel   Başkanı Zeki Çeler, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasını tepki gösterdi, böylesi bir süreçte bunun yapılmasının "kışkırtıcı" olduğunu vurguladı

Yazılı açıklama yapan Çeler, bu ambargonun tam da yeni kapıların açılmasının konuşulduğu bir dönemde kaldırılmasının manidar olduğunu söyleyerek, barış ve müzakere süreci için güven yaratmak yerine bu kışkırtıcı yolun seçilmesini kabul edilemez bulduklarını kaydetti.

Çeler, "Bizler mart ayında görüşme olacak, artık süreç başlayacak ve Kıbrıs'ta barış iklimi hâkim olacak derken, silah ambargolarının kalkmasını mı konuşacağız? Gerçekten bu mu olacak gündemimiz? Güney Kıbrıs Yönetimi bu kışkırtıcı ve şovenist yaklaşımlardan bir an önce vazgeçmeli ve başlayacak müzakere sürecine odaklanmalıdır" dedi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.