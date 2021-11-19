Çeler: Halk, hayal satanları iktidara getirirse yine hüsrana uğrayacak

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, hayal satarak değil, gerçekleri söyleyerek seçime girilmesi, yapılması imkânsız olanların değil, yapılabileceklerin söylenmesi gerektiğini savunarak, halkın gerçekleri söyleyenlere ve reform yapacak olanlara değil de hayal satanlara oy verip iktidara getirmesi halinde yine hüsrana uğrayacağını kaydetti.

Seçimlerin boykot edilmemesini ve sandığa gidilmesini isteyen Çeler, “Sandığa gidilmemesi beğenilmeyen, şikayetçi olunan partilere yarar” dedi.

Zeki Çeler, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“4’lü hükümet kalsaydı pandemi ile mücadele farklı olurdu”

Hayal satarak değil gerçekleri söyleyerek seçime girilmesi gerektiğini savunan Çeler, “Gerçekleri anlatanlar, reform yapacak olanlar beğenilirse onlara oy verilecek, beğenilmezse hayal satana oy verilecek. Halkımız hayal satanlara oy verirse ve onları iktidara getirirse, yine hüsrana uğrayacak” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi’nin siyasi tecrübesizliği ve beklentilerinin farklı olması nedeniyle 4’lü koalisyon hükümetinin bozulduğuna dikkat çeken Çeler, “4’lü hükümet kalsaydı pandemi ile mücadele farklı olurdu. HP, hükümeti bozmakla yanlış yaptı. Kabinede HP’den vizyon sahibi arkadaşlar vardı. Bizi bırakıp gittiler, UBP ile kurdular, onlarla mücadele ettiler ancak yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. Doludan kaçarken fırtınaya neden oldular ve azınlık hükümetinin kurulmasına yol açtılar. Ülkenin bu noktalara gelmesini sağladılar” dedi.

“Sandığa gidilmemesi beğenilmeyen ve şikayetçi olunanlara yarar”

Seçimleri boykot edecek olan seçmenlere de değinen Çeler, “Sandığa gidilmemesi beğenilmeyen, şikayetçi olunan partilere yarar. Bakanlık yaptığım dönemi övenler sandığa gitmek istemiyor. Başarılı olanların seçilmesi için sandığa gidilmeli ve TDP’ye oy verilmeli. Zenginden yana değil adaletten yana olduğunu TDP hükümetteyken hissettirdi” ifadelerini kullandı.

“Bana oy vermek isteyenler partiye mühür vursun”

En fazla karma oy alan 3’üncü milletvekili olduğunu anlatan Çeler, “Bir tercih bir oydur ancak mühür 50 oy demektir. Bana oy vermek isteyenler partiye mühür vursun. 1 değil 50 oy alalım” şeklinde konuştu.

“Biz hayal satmadık, yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi olacak”

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nde küçük ortakların yaşattığı sorunlar nedeniyle seçim barajının yükseltilmesinin, başkanlık sistemine geçilmesinin tavsiye edilmesi ve tartışılmaya başlanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çeler, geçen azınlık hükümetindeki başarısız yönetimin ve küçük ortakların yarattığı pazarlıkla mecliste nisap açma sorunlarının, genele mal edilmemesini istedi.

Azınlık hükümetinin başarısızlıkları ve yaşattığı fiyasko nedeniyle sistem değişikliği önerisini doğru bulmadığını ifade eden Zeki Çeler, şöyle konuştu:

“Koalisyonlar toplumda dengeleyicidir. 4’lü hükümet döneminde her kesimden insan hükümette yer aldı. Elde olmayan nedenlerden dolayı 4’lü hükümet döneminde zam şampiyonu olduk ancak döviz krizinde önlem aldık. Bizden sonraki hükümetler, döviz artışı, pandeminin getirdiği sorunlar ve pahalılık konusunda adım atmıyor. Biz hayal satmadık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi olacaktır.”

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19/11/2021 16:58